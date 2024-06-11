Цены на нефть стабильны, к официальному курсу американская валюта снизилась, евро почти не изменился

Цены на нефть стабильны утром во вторник после сильного подъёма накануне.

Как пишет finmarket.ru, нефтяной рынок был «перепродан» на новостях о том, что страны ОПЕК+ начнут повышать добычу в октябре, однако теперь трейдеры понимают, что «это вряд ли высечено в камне - и, скорее всего, не будет реализовано, если цены останутся низкими», приводит «MarketWatch» слова президента «Strategic Energy & Economic Research» Майкла Линча.

Кроме того, американские власти могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны по цене около $79 за баррель, отмечает «Trading Economics».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,66 рубля (+10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил незначительно дорожать, евро также растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,7256 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар увеличился на 17,56 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 29,71 копейки и составил 95,6371 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 26,88 копейки, евро почти не изменился.