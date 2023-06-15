Цены на нефть стабильны, курс доллара растёт к другим основным мировым валютам

Цены на нефть стабильны после снижения в среду на данных о существенном увеличении запасов в США, а также сигналах о том, что Федеральная резервная система (ФРС) ещё не завершила цикл ужесточения монетарной политики, несмотря на перерыв в подъеме ставки на июньском заседании.

Как пишет finmarket.ru, американский ЦБ сохранил ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания. Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года.

Давление на рынок, вызванное увеличением запасов, усугубляется рисками ослабления спроса в результате политики ФРС, отмечает аналитик «Mizuho Bank Ltd.» Вишну Варатан, слова которого приводит «Market Watch».

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей - до 467,12 млн, сообщило в среду министерство энергетики. Товарные резервы бензина выросли на 2,11 млн баррелей, дистиллятов - на 2,12 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,3425 рубля (+17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро слабо дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,5478 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 38,28 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 9,21 копейки и составил 91,4421 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 20,29 копейки, евро - на 37,53 копейки

Курс доллара в четверг утром растёт к другим основным мировым валютам, пока рынки оценивали решения ФРС США, свидетельствуют данные торгов.