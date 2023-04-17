Глава региона Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии закрытия Полярной Олимпиады«Славься, Мурманская область! Славься, Заполярный край!»: губернатор Андрей Чибис поддержал инициативу утверждения гимна Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.04.23 10:30

Цены на нефть стабильны, курс доллара растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть стабильны в понедельник после подъёма по итогам прошлой недели на опасениях дефицита предложения на рынке.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказал опубликованный в 14 марта прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. «Серьёзный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям», - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тысяч б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тысяч б/с.

ОПЕК, опубликовавшая ежемесячный прогноз за день до МЭА, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, - выше доковидного уровня.

«Очевидно, что недавнее решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи дало толчок ценам на нефть, - говорит аналитик «ING Groep NV» Уоррен Паттерсон. - Тем не менее, мы видим сокращение маржи прибыли нефтеперерабатывающих компаний, что говорит о слабом спросе на нефтепродукты».

«S&P Global Inc.» отмечает сигналы снижения спроса на дизельное топливо как Китае, так и в США и Европе.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,8775 рубля. (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 37,3 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар усилил рост, евро торгуется вблизи закрытия сессии в пятницу.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 82,0217 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 23,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 1,07 копейки и составил 90,2057 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла 50,72 копейки, евро прибавил 4,20 копейки.

Курс доллара в понедельник утром растёт к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают перспективы очередного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Те, кто играет на музыкальных инструментах, зарабатывают больше-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, курс доллара растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)В правительстве Мурманской области наметили перспективы развития системы расчётного обслуживания по капремонту-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика