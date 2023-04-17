Цены на нефть стабильны, курс доллара растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть стабильны в понедельник после подъёма по итогам прошлой недели на опасениях дефицита предложения на рынке.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказал опубликованный в 14 марта прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому дефицит предложения на мировом рынке в третьем квартале составит 2 млн баррелей в сутки. «Серьёзный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям», - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тысяч б/с, прогнозирует МЭА. Ранее агентство ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тысяч б/с.

ОПЕК, опубликовавшая ежемесячный прогноз за день до МЭА, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, - выше доковидного уровня.

«Очевидно, что недавнее решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи дало толчок ценам на нефть, - говорит аналитик «ING Groep NV» Уоррен Паттерсон. - Тем не менее, мы видим сокращение маржи прибыли нефтеперерабатывающих компаний, что говорит о слабом спросе на нефтепродукты».

«S&P Global Inc.» отмечает сигналы снижения спроса на дизельное топливо как Китае, так и в США и Европе.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,8775 рубля. (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 37,3 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар усилил рост, евро торгуется вблизи закрытия сессии в пятницу.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 82,0217 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 23,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 1,07 копейки и составил 90,2057 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла 50,72 копейки, евро прибавил 4,20 копейки.

Курс доллара в понедельник утром растёт к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают перспективы очередного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.