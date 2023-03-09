Цены на нефть стабильны, курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Нефть в четверг стабильна после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Как пишет finmarket.ru, руководство Федрезерва пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил глава американского ЦБ. Это, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые ФРС ещё предстоит оценить.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей - до 478,51 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Это первое сокращение показателя за последние 11 недель.

Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 138 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США едва ощутимо меняется. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,99 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 53,23 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,0301 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 0,76 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 30,31 копейки и составил 80,2869 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 57,24 копейки, евро - на 26,27 копейки.

Курс доллара США снижается сегодня к основным мировым валютам.