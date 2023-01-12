Цены на нефть стабильны, курс рубля продолжает укрепляться

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг после уверенного роста по итогам предыдущей сессии, несмотря на неожиданное увеличение запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказывает усиливающийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР. Как отмечает агентство «Bloomberg», китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.

«Инвесторы больше фокусируются на глобальной картине спроса, чем на данных о запасах энергоносителей, - отмечает портфельный управляющий «Tortoise» Брайан Кессенс. - Основное внимание направлено на Китай, который, вероятно, будет главным двигателем роста потребления нефти в первом квартале».

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей - до 439,61 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством «Bloomberg», в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты «S&P Global Commodity Insights» - на 500 тысяч баррелей.

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает «Market Watch». Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.

По данным Московской биржи, валюта РФ после незначительных колебаний в начале торгов перешла к заметному росту против доллара, юаня и евро: американская валюта торгуется чуть выше 68,2 рубля, юань — в районе 10 рублей, евро – по 73,5 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.39 мск снижается на 50 копеек — до 68,23 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,02 рубля, евро – на 48 копеек, до 73,52 рубля. В начале торгов курсы доллара и юаня незначительно менялись, оставаясь недалеко от уровней закрытия торгов среды. При этом евро рос и максимально поднимался на 35 копеек.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов перед публикацией декабрьских данных об инфляции в Штатах.