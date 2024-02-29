Цены на нефть стабильны на торгах, рубль не менялся в ожидании новых сигналов к движению

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

По данным Московской биржи, доллар был стабилен на старте торгов в четверг, рубль не менялся в ожидании новых сигналов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,235 рубля (+8,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 63,42 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает незначительно дорожать, евро снижался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,2458 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 9,58 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 8,18 копейки и составил 98,9082 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 62,34 копейки, евро - на 54,18 копейки.