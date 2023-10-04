Цены на нефть стабильны, но курс рубля продолжает снижаться

Цены на нефть стабильны на торгах в среду перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Как пишет finmarket.ru, заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пройдёт в среду в формате онлайн.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчёт министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшими изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,6625 рубля (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,48 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил умеренно расти, евро также дорожал.

Рубль в начале торгов не показал активности в отсутствие стимулов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 99,6444 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар прибавил 3,19 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 13,78 копейки и составил 104,2978 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 37,67 копейки, евро - на 23,57 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, укрепляется в паре с иеной.