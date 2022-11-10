Цены на нефть стабильны, рубль снижается к доллару, но растёт к евро и юаню

Цены на нефть стабильны в четверг после резкого снижения накануне на данных об увеличении запасов в США, а также сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Как сообщает finmarket.ru, Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство «Bloomberg». В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

«Трейдеры были неправы, рассчитывая на возможность смягчения карантинных ограничений в Китае, - отмечает аналитик «SPI Asset Management» Стивен Иннес. - Ухудшение ситуации в КНР возвращает опасения относительно спада в экономике и снижения спроса на нефть на первый план».

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики. Эксперты, опрошенные агентством «Bloomberg», в среднем ожидали роста запасов лишь на 250 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, рубль на открытии торгов четверга снижается к доллару, но растёт к евро и юаню: доллар торгуется на уровне 61,38 рубля, евро — 61,11 рубля, юань — 8,45 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск растёт на 7 копеек — до 61,38 рубля, юань опускается на 0,4 копейки — до 8,45 рубля, евро снижается на 27 копеек — до 61,11 рубля.

Доллар США практически не менялся на Московской бирже на старте торгов в четверг утром, рубль не показывал активной динамики на фоне противоречивых факторов. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта прибавила 64,08 копейки, евро подорожал на 44,64 коейки.