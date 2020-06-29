Цены на нефть тянут курс рубля вниз

Цены на нефть сегодня утром значительно снижаются на опасениях вокруг коронавируса и его влияния на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 2% — до 40,2 доллара за баррель.

Число случаев заболевания коронавирусом по всему миру продолжает расти, что заставляет некоторые страны возвращать карантинные ограничения. Так, в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе. Инвесторы опасаются, что новые карантинные меры снова приведут к снижению спроса на топливо.

«Опасения второй волны живы и здоровы. Это ограничивает «бычьи» настроения, которые мы видели последние шесть-восемь недель», - сказал агентству «Рейтер» экономист OCBC «Bank Хоуи Ли». По его словам, высокие запасы нефти и возобновление роста добычи в США также оказывают давление на котировки.

«В ближайшие одну-две недели мы должны увидеть увеличение количества буровых установок, соразмерное росту добычи нефти», — считает Ли.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,7171 рубля. По отношению к последней сделке 26 июня доллар снизился на 8,29 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 58,87 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился почти на 19 копеек и составил 78,5195 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 97,82 копейки.