В новый год – с чистой водой: запущена станция водоочистки в УмбеЖивой звук возвращается: Мурманская областная филармония открылась для посещений
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.20 10:30

Цены на нефть тянут рубль вниз

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, вчера котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

17 декабря стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.

«Мы думаем, что рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе», — цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитика по сырьевым товарам «Commonwealth Bank» Вивека Дхара.

Днём ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США — более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.

Доллар и евро повышаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,1285 рубля. По отношению к последней сделке 17 декабря доллар подорожал на 29,60 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта повысилась на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос почти на 20 копеек и составил 89,5570 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 26,83 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Россияне стали чаще соглашаться на «чёрную» зарплату
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Александр
15.12.20 10:29
Для возрождения ВУЗа нужно сначала поставить грамотного руководителя. А не то, кто сейчас его возглавляет.
Комментарий к новости:Барк «Седов» могут вернуть Мурманскому государственному техническому университету
Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:30«Метод исследования». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)5,8 млн рублей из резервного фонда Мурманской области направят на поддержку бизнеса-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 54 копейки, доллар подрос почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)С 1 января будет увеличен размер ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика