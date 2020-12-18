Цены на нефть тянут рубль вниз

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, вчера котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

17 декабря стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.

«Мы думаем, что рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе», — цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитика по сырьевым товарам «Commonwealth Bank» Вивека Дхара.

Днём ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США — более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.

Доллар и евро повышаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,1285 рубля. По отношению к последней сделке 17 декабря доллар подорожал на 29,60 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта повысилась на 15 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос почти на 20 копеек и составил 89,5570 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 26,83 копейки.