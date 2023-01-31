Цены на нефть умеренно опускаются, курс рубля продолжает снижение

Цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения в понедельник, вызванного ожиданиями повышения процентных ставок центробанками мира.

Как пишет finmarket.ru, на этой неделе состоятся первые в этом году заседания ведущих центробанков мира - Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Федрезерв, как ожидается, замедлит темпы подъёма ключевой ставки до 25 базисных пунктов с 50 б.п. в декабре, а ЕЦБ и Банк Англии снова увеличат стоимость заимствований на 50 б.п.

«Ястребиный настрой в плане дальнейшего повышения ставок вызовет слабость на рынке нефти и нефтепродуктов», - написали аналитики «StoneX» в письме клиентам.

Также трейдеры стараются придерживаться осторожного подхода в преддверии очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая состоится в среду.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта торгуется по 70,76 рубля, китайская – по 10,46 рубля, европейская – в районе 76,59 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.09 мск растёт на 35 копеек — до 70,76 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,46 рубля, евро — на 3 копейки, до 76,59 рубля.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара незначительно растёт к евро и фунту, но снижается к иене.