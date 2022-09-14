Цены на нефть умеренно опускаются, курс рубля в начале торгов дешевеет

Нефтяные цены сегодня утром умеренно опускаются после снижения накануне. Нефтяной рынок находится под давлением после выхода данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной.

Как пишет finmarket.ru, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении, показали данные министерства труда страны. Инфляция хоть и замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными «Bloomberg». Эти данные укрепили ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании.

«Есть множество других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, включая локдауны в Китае, продолжающуюся войну на Украине, нарастающий кризис в Европе и очень дорогой доллар. Тем не менее, до следующей недели заседание ФРС и ожидания ужесточения монетарной политики, вероятнее всего, останутся доминантой на энергетических и других финансовых рынках», - отметил редактор «Sevens Report Research» Тайлер Ричи.

А в это время доллар слабо дешевеет к евро, иене и фунту утром в среду после сильного укрепления накануне, обеспеченного публикацией отчёта по инфляции в США в августе. По итогам сессии во вторник доллар подорожал к евро на 1,5%, к иене - на 1,2%, к фунту - на 1,6%. Доллар активно вырос на данных о том, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе увеличились на 8,3% в годовом выражении против подъёма на 8,5% в июле.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов среды дешевеет к доллару и евро: доллар растёт до 59,92 рубля, евро — до 60,06 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск растёт на 2 копейки, до 59,92 рубля, евро — на 16 копеек, до 60,06 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 8,59 рубля.