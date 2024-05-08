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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.24 10:30

Цены на нефть умеренно опускаются, рубль стабилен к бивалютной корзине

Цены на нефть умеренно опускаются утром в среду после слабого снижения по итогам предыдущей сессии. Как пишет finmarket.ru, рынок отреагировал снижением на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти.

«Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует», - сказал он «Интерфаксу».

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тысяч баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17.30 мск в среду. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,36 рубля (+25,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил рост, евро - снижается.

Рубль стабилен к бивалютной корзине.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3826 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 27,51 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 39,56 копейки и составил 98,4314 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 25,95 копейки, евро - на 12,52 копейки.

 

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