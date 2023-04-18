Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара незначительно опускается к другим основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, индекс производственной активности Нью-Йорка «Empire Manufacturing» в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся в положительную зону впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидали роста лишь до минус 18 пунктов. С другой стороны, некоторые трейдеры полагают, что рост ВВП США продолжит замедляться, и это «ограничивает потенциал к росту цен на нефть и усиливает давление» на рынок, сказал инвестиционный директор «Zaye Capital Markets» Наим Аслам. По его словам, вероятность снижения цен на нефть - выше, чем вероятность их роста, котировки могут опуститься ниже $80 за баррель.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, что усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системы, отмечает «MarketWatch».

По данным Московской биржи, доллар США был стабилен на старте торгов во вторник. Рубль не менялся в условиях отсутствия заметных стимулов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,405 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 22,29 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар несколько усилил темпы роста, евро также растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,5641 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 16,16 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 23,55 копейки и составил 89,388 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 6,38 копейки, евро снизился на 27,10 копейки.

Курс доллара во вторник утром незначительно опускается к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают публикации макростатистики.