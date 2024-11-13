Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара США демонстрирует умеренный рост к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году ещё на 107 тысяч баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчёте.

Кроме того, прогноз увеличения спроса в 2025 году был снижен ещё на 103 тысячи. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объём потребления составит 105,57 млн б/с.

Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает «Trading Economics».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США демонстрирует умеренный рост к основным мировым валютам утром в среду.

Внимание трейдеров направлено на данные о потребительских ценах в США в октябре, которые будут опубликованы сегодня в 16.30 мск. Консенсус-прогноз, представленный «Trading Economics», предусматривает ускорение годовой инфляции до 2,6% с 2,4% в сентябре.

Евро по данным на 9.34 мск стоил $1,0613 по сравнению с $1,0623 на закрытие прошлой сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,01/98,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 30 копеек, средний курс продажи упал на 67 копеек. Лучшие курсы покупки составили 97,5-97,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 97,97-98,07 руля. за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в среду. Рубль дешевеет в рамках коррекции после укрепления накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5685 рубля (+6,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,34 копейки выше уровня действующего официального курса.