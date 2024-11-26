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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 10:30

Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара США растёт к большинству мировых валют

Цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Падение цен на нефть в понедельник стало следствием «снижения наценки с учётом риска, связанного с войной на Ближнем Востоке», отметил Майкл Линч из «Strategic Energy & Economic Research».

- Разговоры о перемирии в Ливане в сочетании со сдержанной позицией Ирана означают, что вероятность перебоев поставок, намеренного или случайного, сильно сократилась, - сказал он в интервью «MarketWatch».

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала «Kan», соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов «Хезболлы» с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если «Хезболла» нарушит соглашение.

Как  пишет  finmarket.ru, США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла», сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось «достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт к большинству мировых валют на опасениях введения новых пошлин на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики. В то же время доллар снижается к японской иене.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что обложит дополнительными 10-процентными пошлинами всё ввозимые китайские товары, если Пекин не примет меры по ограничению попадания в Соединенные Штаты китайского наркотического опиоидного препарата фентанила.

Трамп также заявил, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.

«Избранный президент рано начал, но его заявления стали сюрпризом только для тех, кто забыл его прошлое президентство, - сказал Киран Калдер из «Union Bancaire Privee». - Это его переговорный стиль: сначала ударь, потом торгуйся».

Евро по данным на 9.16 мск стоил $1,0481 по сравнению с $1,0495 на закрытие торгов в понедельник, евро потерял 0,13%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,12/106,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 65 копеек, средний курс продажи вырос на 89 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104,1-104 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 102-102,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром во вторник, вновь обновил максимальные отметки с марта 2022 года. Рубль снижается на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,48 рубля (+9,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 27,43 копейки выше уровня действующего официального курса.

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