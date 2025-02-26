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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.25 10:30

Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара США растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно поднимаются сегодня, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии, в результате которого обе эталонные марки обновили минимумы с конца прошлого года.

Как отмечает finmarket.ru, главным негативным фактором для нефти стали опасения, что действия администрации президента США Дональда Трампа могут привести к замедлению роста мировой экономики и спроса на топливо. Ранее президент сигнализировал, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

«Прогноз для цен на нефть остаётся смещённым в негативную сторону, потому что будущий спрос на нефть при рисках американских пошлин отбрасывает тень на перспективы роста глобальной экономики», - сказал старший аналитик «ActivTrades» Рикардо Эвангелиста.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали роста на 2,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 18.30 мск в среду, и опрошенные «S&P Global Commodity Insights» аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тысяч баррелей и падение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Курс доллара США растёт к евро, фунту стерлингов и иене сегодня утром после снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями по поводу роста американской экономики.

Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией «Conference Board»,   в феврале упал до 98,3 пункта.

Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта.

Такие данные вызвали тревогу по поводу замедления роста ВВП США и повысили ожидания в отношении смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сейчас рынки ожидают двух снижений ставки Федрезерва в течение текущего года, по 25 базисных пунктов каждое. Накануне это привело к ослаблению доллара и снижению доходностей гособлигаций США до минимумов этого года.

Теперь внимание рынка направлено на публикацию пятничного отчёта о доходах и расходах американцев в январе, который также включает в себя данные по индексу PCE, ключевому для Федрезерва показателю инфляции.

Евро по данным на 9.17 мск снизился к доллару на 0,23% - до $1,0490 по сравнению с $1,0514 на закрытие торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,9/93,14 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 85 копейки, средний курс продажи вырос на 63 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,3-87,4 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста накануне; во вторник нацвалюта обновила максимум с конца августа 2024 года. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7315 рубля (+4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,87 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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