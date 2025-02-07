Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара США слабо дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения до минимумов с начала года по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей

Тем временем саудовская госкомпания «Saudi Aramco» объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

«Нефтяной рынок испытывает повышенную волатильность, котировки колеблются под влиянием данных о запасах в США и торговой напряженности с одной стороны и решением «Saudi Aramco» повысить цены для азиатских клиентов с другой, - отметила старший аналитик «XS.com» Рания Гуле. - Такие смешанные сигналы создают атмосферу неопределённости».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо дорожает к основным мировым валютам утром в ожидании статданных по американскому рынку труда.

Евро по данным на 9.19 мск стоил $1,0373 по сравнению с $1,0383 на закрытие торгов в четверг, евро потерял 0,1%.

Ключевым событием пятницы для мировых финансовых рынков станет публикация отчёта о состоянии рынка труда США в январе, которая запланирована на 16.30 мск. Аналитики прогнозируют, что отчёт покажет рост числа рабочих мест в экономике страны на 170 тысяч в январе при сохранении безработицы на уровне 4,1%.

Китайский юань немного подрастает в начале торгов на Московской бирже; рубль понижается перед выходными днями. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,263 рубля (+2,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 21,27 копейки выше уровня действующего официального курса.