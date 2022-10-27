Цены на нефть умеренно поднимаются, курс рубля растёт к доллару

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг после роста до двухнедельных максимумов накануне, спровоцированного снижением курса доллара и данными о сокращении запасов бензина в США.

Как сообщает finmarket.ru, из доклада Минэнерго США стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные «Bloomberg» эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

«Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось», - отметил президент «Strategic Energy & Economic Research» Майкл Линч.

Тем временем рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне упал на 1,2%. Подъём цен на нефть в среду «на самом деле стал следствием снижение доллара», сказал старший аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн в интервью «MarketWatch».

По данным Московской биржи, курс рубля на старте торговой сессии четверга растёт к доллару и юаню, но снижается к евро: доллар торгуется у 61,6 рубля, юань — у 8,5 рубля, а курс евро поднимался выше 62 рублей — впервые с 14 октября. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск снижается на 15 копеек, до 61,60 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,48 рубля, евро — растёт на 10 копеек, до 62 рублей, превосходя эту отметку на самом открытии торговой сессии.

Доллар США был стабилен на Московской бирже на старте торгов в четверг утром, рубль не демонстрировал ярко выраженной динамики в ожидании новых стимулов к движению.