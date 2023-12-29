Цены на нефть умеренно поднимаются, рубль немного снижается в условиях завершения налоговых выплат декабря

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания «A.P. Moeller-Maersk AS» анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе. Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

По данным Московской биржи, доллар США умеренно рос на старте торгов в пятницу, рубль немного снижается в условиях завершения налоговых выплат декабря - компании-экспортёры перечислили средства в четверг.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,62 рубля (+26 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 68,41 копейки ниже действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1572 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 79,72 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 4,56 копейки и составил 99,9656 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 10,69 копейки, евро - на 58,5 копейки.