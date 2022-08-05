Цены на нефть умеренно повышаются, а рубль пытается укрепиться к доллару и евро

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу после падения до многомесячных минимумов накануне. Давление на рынок накануне оказали опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок и замедление темпов подъёма мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос.

За неделю нефтяные цены могут опуститься почти на 10%, пишет «Trading Economics».

Как отмечает finmarket.ru, опасения инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике усилились после итогов заседания Банка Англии, который принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, рекордными темпами с 1995 года.

Инвесторы в пятницу ждут статистических данных о безработице в США за июль. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране остался на уровне 3,6%, а число рабочих мест в американской экономике (без учёта сельскохозяйственного сектора) увеличилось в прошлом месяце на 250 тысяч после роста на 372 тысячи в июне.

А в это время курс доллара США укрепляется по отношению к основным валютам, трейдеры ждут публикации ключевых статистических данных по американскому рынку труда. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы, пытающейся решить непростую задачу - замедлить рекордную за 40 лет инфляцию, не вызвав при этом рецессии в США.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы растерял рост против доллара, который был на самом открытии, но евро продолжает снижаться, достигая примерно 61,3 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск составляет 60,35 рубля (как и на закрытие четверга), евро — снижается на 22 копейки, до 61,28 рубля.

Минутами ранее курс доллара опускался до 60,07 рубля.