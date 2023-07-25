Цены на нефть умеренно повышаются, курс доллара умеренно снижается к евро и фунту, стабилен к иене

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются сегодня из-за сохраняющихся опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

«Неутолимая жажда летней нефти создала эффект снежного кома, который привёл к многонедельному ралли, - сказал управляющий директор «Velandera Energy Partners» Маниш Радж. - Сокращение поставок из Саудовской Аравии и России привело к росту спроса на американскую нефть марки WTI со стороны азиатских покупателей».

Как пишет finmarket.ru, по его словам, на текущую ситуацию оказали влияние несколько факторов, включая растущий летом спрос в США, активное восстановление экономики Китая и позитивные прогнозы для спроса в Индии, где предложение остаётся ограниченным.

Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведёт к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики «Goldman Sachs Group».

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 7 единиц, до 530.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,3875 рубля (-11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно снижаться, евро также дешевеет. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,3602 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 14,23 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 40,58 копейки и составил 100,0917 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 13,88 копейки, евро - 26,97 копейки.

Курс доллара умеренно снижается к евро и фунту, стабилен к иене, трейдеры ждут заседаний ведущих центробанков мира, которые пройдут на этой неделе. Федеральная резервная система, как ожидается, в среду повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, при этом повышение может оказаться последним в текущем цикле.