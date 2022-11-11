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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 10:30

Цены на нефть умеренно повышаются, курс рубля снижается

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после первого за четыре сессии роста накануне, вызванного резким ослаблением доллара.

Как пишет finmarket.ru, рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

«Индекс потребительских цен оказался ниже прогнозов, и это ослабило некоторые негативные факторы для нефти, такие как сильный доллар и опасения более агрессивных повышений ставки Федрезерва», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. «В то же время неопределенность в отношении политики Китая по коронавирусу сохраняется, - добавил эксперт. - Мне кажется, что как только мы увидим признаки начала открытия китайской экономики, это радикально изменит динамику и подтолкнет цены на нефть вверх».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов пятницы снижается, доллар торгуется по 60,78 рубля, евро — по 61,70 рубля, юань — по 8,42 рубля, с евро первая операция прошла спустя 10 минут после открытия. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.16 мск растёт на 25 копеек, до 60,78 рубля, евро дорожает на 36 копейки, до 61,70 рубля, юань прибавляет 0,3 копейки, до 8,42 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 60,07 копейки, евро подорожал на 55,98 копейки.

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