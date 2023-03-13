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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.23 10:30

Цены на нефть умеренно растут, американская валюта резко пошла вниз

Цены на нефть демонстрируют умеренный рост после резкого снижения по итогам прошлой недели. Главным негативным фактором для нефтяного рынка на минувшей неделе стали опасения более агрессивного курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Как пишет finmarket.ru, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что центробанку придётся повысить ставки сильнее, чем предполагалось ранее, для борьбы с инфляцией.

Кроме того, в пятницу стало известно, что американский банк «Silicon Valley Bank» перешёл под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). «FDIC» продаст активы «Silicon Valley Bank», что позволит осуществить выплаты по незастрахованным вкладам.

«Опасения дальнейшего ужесточения ДКП и риски в финансовой отрасли вызвали тревогу по поводу спроса», - сказала рыночный стратег «Saxo Capital Markets Pte.» Чару Чанана.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 590, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Количество установок снизилось по итогам четвертой недели подряд, обновив минимум с июня прошлого года.

По данным Московской биржи доллар США немного снижался на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,8975 рубля (-20,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар продолжил снижение, евро тем временем дорожает. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,9734 рубля. По отношению к последней сделке 10 марта доллар снизился на 12,66 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 25,26 копейки и составил 81,2551 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 3,28 копейки, евро подскочил на 85,42 копейки.

Американская валюта резко снизилась в понедельник, после того как власти США приняли меры в связи с внезапным банкротством «Silicon Valley Bank». Теперь инвесторы ожидают, что ужесточения политики ФРС будет менее агрессивным, чем они прогнозировали раньше.

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