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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.23 10:30

Цены на нефть умеренно растут, рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов

Цены на нефть умеренно растут утром в четверг после снижения днём ранее на слабых статданных из Китая. Давление на нефтяной рынок оказали слабые данные о деловой активности в Китае, а также укрепление доллара.

Как пишет finmarket.ru, накануне стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером накануне, указали на рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в четверг в 18.00 мск, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днём. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти на 1,39 млн баррелей.

Внимание трейдеров направлено на очередную встречу государств ОПЕК+, которая пройдёт в Вене 4 июня.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабыми изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,03 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил слабое снижение, евро незначительно растёт. Рубль стабилен под воздействием противоречивых факторов - дорожающей нефти, но снижающегося американского фондового рынка.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,9896 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 11,29 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 9,58 копейки и составил 86,6083 рубля.

К официальному курсу американская валюта уменьшилась на 0,46 копейки, евро увеличился на 10,74 копейки.

Курс доллара США умеренно растёт к большинству основных мировых валют утром в четверг, инвесторы оценивают новости о лимите госдолга и заявления руководителей Федеральной резервной системы.

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