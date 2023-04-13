Цены на нефть умеренно снижаются, курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно снижаются после подъёма до многомесячных максимумов по итогам предыдущей сессии. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные о замедлении инфляции в США.

Как сообщает finmarket.ru, потребительские цены (индекс CPI) в среду в США в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъёма на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года.

«Мы увидели более умеренное значение индекса CPI, что может означать отсутствие новых резких повышений процентных ставок в будущем, - сказал аналитик «CFRA Research» Стюарт Гликман. - То есть как минимум в плане спроса на нефтяном рынке прогноз немного улучшился».

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, если цены будут этому благоприятствовать. В настоящее время Штаты продают нефть из двух из четырёх стратегических хранилищ, добавила она.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тысяч баррелей. Опрошенные «Bloomberg» аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

По данным Московской биржи доллар США сегодня слабо менялся на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 82,04 рубля (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи закрытия вчерашней сессии, евро также почти не изменился.

Рубль демонстрирует отсутствие заметной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 82,0185 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 6,85 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» почти не изменился и составил 89,9944 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 7,49 копейки, евро вырос на 23,45 копейки.

Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам сегодня после резкого снижения днём ранее, вызванного ожиданиями скорого прекращения подъёма процентных ставок Федрезерва. Доллар слабо растёт к евро и иене, стабилен к фунту.