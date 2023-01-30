Цены на нефть умеренно снижаются, курс рубля падает

Цены на нефть сегодня утром умеренно снижаются, инвесторы ждут заседания ОПЕК+. «Нефтетрейдеры фиксируют прибыль в конце месяца и занимают выжидательную позицию перед заседаниями ОПЕК+ и Федеральной резервной системы, итоги которых будут известны 1 февраля, а также в преддверии вступления в силу запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов 5 февраля», - отметил старший рыночный аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн.

Как пишет www.finmarket.ru, тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы и составило 609, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Количество газовых установок увеличилось на то же число, составив 160.

По данным Московской биржи, курс рубля слабо снижается к доллару, юаню и к евро: американская валюта торгуется около 69,5 рубля, китайская – по 10,29 рубля, европейская — по 75,60 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.09 мск растёт на 6 копеек, до 69,52 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,29 рубля, евро — на 10 копеек, до 75,60 рубля. Отметим, что курс доллара в паре с рублем в первые минуты торгов несколько раз менял направление динамики, оставаясь недалеко от уровня закрытия пятницы, торги проходили в диапазоне 69,23-69,56 рубля.

Курс доллара США стабилен к евро, слабо дешевеет к японской иене и фунту стерлингов в ожидании первых в этом году заседаний Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии. Участники рынка также будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить новые сигналы относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.