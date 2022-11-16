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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 10:30

Цены на нефть умеренно снижаются, курс рубля падает против доллара

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после подъёма по итогам предыдущей сессии, в течение которой котировки обновляли трехнедельный минимум.

Как пишет finmarket.ru, международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тысяч баррелей в сутки, однако прогноз на 2023 год был снижен на 40 тысяч б/с. Агентство также отметило, что к 5 декабря, когда вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти, России необходимо будет перенаправить ещё 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны.

Нефть также отреагировала на новости о взрыве ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека. Ряд СМИ написали, что ракета могла прилететь с территории России, однако Минобороны РФ опровергло информацию, что это были российские ракеты, отметив, что военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

Также рынок ждёт еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18.30 мск среды. Отчёт Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на падение запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,8 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тысяч баррелей.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов снижается против доллара, стабилен к юаню и прибавляет к евро: инвалюты торгуются на уровнях 60,62, 8,55 и 62,78 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск повышается на 22 копейки, до 60,62 рубля, юаня — не меняется около 8,55 рубля, евро — теряет 5 копеек, 62,78 рубля.

Курс доллара умеренно снижается в паре с евро и дорожает к иене утром в среду, инвесторы оценивают геополитические риски и данные об инфляции в США.

Как стало известно во вторник, цены производителей в Соединенных Штатах (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик выразил мнение о том, что Федрезерву следует продолжать подъём процентных ставок до появления признаков масштабного ослабления инфляции. «Мы этого ещё не наблюдаем, поэтому я полагаю, что нам потребуются новые повышения ставки», - написал Бостик. При этом он добавил, что видит «проблески надежды» в последние три месяца, однако цены снижаются преимущественно на товары, а не на услуги.

Валютный рынок также реагирует на новости о взрыве ракеты на территории Польши, жертвами которого стали два человека.

По состоянию на 9.01 мск евро вырос к доллару на 0,28% - до $1,0378 против $1,0349 на закрытие сессии во вторник. Курс доллара к иене вырос на 0,3% и составляет 139,70 иены по сравнению со 139,28 иены на конец прошлой сессии. Фунт поднялся к доллару на 0,11% - до $1,1878 против $1,1865 на вчерашнее закрытие.

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