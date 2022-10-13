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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 10:30

Цены на нефть успокаиваются, доллар США стабилен к евро и иене на торгах в четверг

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо меняются, стабилизируясь после нескольких дней снижения, рынки ждут данных о недельных запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, за предыдущие три торговые сессии эти котировки потеряли порядка 5,5% на опасениях по поводу рецессии и падения спроса на нефть.

В среду рынки также обратили внимание на доклад ОПЕК. В документе организация понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам года на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллиона.

Инвесторы также оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах нефти в США. По оценке API, коммерческие запасы этого вида сырья в стране за неделю по 7 октября подскочили более чем на 7 миллионов баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго США вечером в четверг.

Доллар США стабилен к евро и иене на торгах в четверг, дорожает относительно фунта. Трейдеры оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, а также заявления представителей других центробанков, сделанные накануне.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в ходе мероприятия Института международных финансов (IIF) в среду, что экономика еврозоны продолжает расти, и пока не находится в рецессии, сообщило агентство «Bloomberg». Она отметила, что повышение ставок является наиболее эффективным инструментом ЕЦБ, подтвердив, при этом продолжающиеся переговоры в руководстве относительно сокращения объема активов на его балансе.

Глава Банка Японии Харухико Курода, также участвовавший в мероприятии IIF, заявил, что японский ЦБ продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, а инфляция будет замедляться. Согласно прогнозу Куроды, темпы роста потребительских цен в Японии в следующем финансовом году, который начнётся в апреле 2023 года, опустятся ниже 2-процентного целевого показателя ЦБ. В августе инфляция в стране достигла 3%.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки тем временем высказал обеспокоенность резким ослаблением иены и дал понять, что правительство готово к новым интервенциям на валютном рынке. «Мы не можем допустить чрезмерные колебания, вызванные спекуляциями на валютном рынке, - заявил он. - Мы примем надлежащие меры при необходимости».

 

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