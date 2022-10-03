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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 10:30

Цены на нефть уверенно растут, а рубль в начале торгов продолжает укрепляться

Цены на нефть уверенно растут после падения по итогам сентября и третьего квартала. Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Как сообщает finmarket.ru, беспокойство нефтетрейдеров о замедлении темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов понедельника перешёл к росту против доллара и евро: доллар и евро торгуются около 58,2 и 55,76 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.11 мск падал на 25 копеек, до 58,2 рубля, евро – на 94 копейки, до 55,76 рубля.

А вот стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром растёт, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут важную статистику по безработице в США, ожидая также начала сезона корпоративной отчетности.

Доллар несколько ослабел на прошлой неделе, отступив от отметки в 114 пунктов, теперь показатель немного стабилизировался. Инвесторы ожидают важную статистику по США к концу этой недели. Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

Также на следующей неделе начинается сезон корпоративной отчётности, который стартует с крупных американских банков. Инвесторы будут обращать внимание на то, какие результаты компании показали за минувший квартал, а также какие прогнозы они озвучат на ближайший квартал и фингод, что может дать подсказки о состоянии экономики.

Позднее в ходе торгов ожидается выход данных по деловой активности в промышленности еврозоны и США.

 

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