Цены на нефть входят в осень со снижением, доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок оказывают опасения спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми Центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство «Bloomberg».

«Опасения, касающиеся состояния экономики, - это ключевая причина падения нефтяного рынка», - говорит аналитик по энергетическим рынкам «WTRG Economics» Джеймс Уильямс, слова которого приводит «Market Watch».

«ОПЕК высказывает опасения в отношении перспектив спроса, и временами представители картеля поднимают вопрос о снижении квот. Возможность рецессии сейчас занимает важное место в размышлениях ОПЕК», - отмечает эксперт.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов, обновив 24-летний максимум в паре с иеной.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга снижается против доллара и прибавляет к евро, которые торгуется около 60,3 рубля и 60,4 рубля, соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.1 мск повышался на 7 копеек, до 60,30 рубля, евро — снижался на 7 копеек, до 60,38 рубля.