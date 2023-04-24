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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 10:30

Цены на нефть вновь снижаются, стоимость доллара к другим основным мировым валютам растёт

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вновь снижаются. В пятницу котировки выросли, однако по итогам всей недели они упали более чем на 5%.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо, отмечает «Trading Economics».

Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по поводу восстановления экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, в конце 2022 года, пишет «MarketWatch».

На фоне ухудшения экономического фона и всё ещё «ястребиного» поведения Федеральной резервной системы нет реальных положительных причин для роста нефтяного рынка, полагают аналитики «Sevens Report Research».

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся на старте торгов в понедельник. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,65 рубля (-4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 16,62 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар замедлил снижение, евро также снижается. Рубль выдерживает узкий диапазон, так как попытки укрепиться за счёт фактора налогового периода нивелируются слабеющими нефтяными котировками и санкционными рисками.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,6841 рубля. По отношению к последней сделке 21 апреля доллар подешевел на 1,59 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 9,05 копейки и составил 89,6595 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 19,78 копейки, евро - на 31,0 копейку.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в понедельник утром растёт, в то время как инвесторы в том числе ожидают очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

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