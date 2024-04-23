Цены на нефть восстанавливаются, рубль стабилен в ожидании новых драйверов к движению

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после снижения по итогам прошлой сессии. Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет «MarketWatch».

Как сообщает finmarket.ru, по мнению старшего аналитика «Swissquote Bank» Ипек Эзкардешкайи, нефтяные котировки могут упасть ниже $80 за баррель, если продолжат снижаться ожидания снижения ставок ФРС и других центробанков.

По данным Московской биржи доллар начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,42 рубля (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар чуть усилил снижение, евро незначительно повышается.

Рубль стабилен в ожидании новых драйверов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,3844 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 8,56 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 21,43 копейки и составил 99,5168 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 13,25 копейки, евро - 15,20 копейки.