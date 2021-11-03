Мировые цены на нефть заметно снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) об увеличении её запасов в стране, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть продолжают вчерашнее снижение, после того как ночью API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 29 октября выросли на 3,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 1,6 миллиона.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ОПЕК+. По мнению аналитиков «Oanda», которое приводит газета «Wall Street Journal», на альянс есть давление с требованием увеличить добычу больше, чем планировалось. «Нефть может торговаться в ограниченном диапазоне в преддверии заседания ОПЕК+ в четверг, хотя слухи перед заседанием, вероятно, приведут к некоторой волатильности», — добавили эксперты.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара слабо снижается по отношению к основным мировым валютам в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду. Рынки ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка. Кроме того, аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки уже в следующем году.

Курс евро в среду утром растёт по отношению к доллару в преддверии выхода статданных рынка труда в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.