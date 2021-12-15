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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 10:30

Цены на нефть заметно снижаются, курс рубля следует за ними

Мировые цены на нефть в среду утром заметно снижаются на данных Американского института нефти  о снижении её запасов в стране меньше, чем ожидалось, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в ночь на среду Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 10 декабря на 0,815 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,6 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.

Кроме того, инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства, в котором агентство прогнозирует, что мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос благодаря росту в США и странах ОПЕК+. «Поскольку эта тенденция к росту продолжится и в 2022 году, США, Канада и Бразилия, похоже, могут добывать нефть на самых высоких годовых уровнях, что приведёт к увеличению общего объёма добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году», — также говорится в сообщении агентства.

Доллар США и евро укрепляются на Московской бирже, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок. Курс доллара в среду утром мало изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

 

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QR
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