Цены на нефть завершают неделю в плюсе, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе. «Нефтяной рынок может остаться высоковолатильным в краткосрочной перспективе, поскольку внимание трейдеров постоянно переключается между факторами спроса и предложения», - приводит finmarket.ru слова аналитика «Exness» Ваэль Макарема.

«Действия Саудовской Аравии и России, сокращающих добычу, помогли ценам на нефть в этом месяце подняться и выйти из узкого диапазона, в котором они держались, и этот фактор, возможно, продолжит поддерживать рынок в среднесрочной перспективе», - говорит эксперт, мнение которого приводит «Market Watch».

Он отмечает, что более слабые, чем ожидалось, темпы роста китайской экономики негативно сказываются на перспективах спроса на нефть. В то же время растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,22 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар по-прежнему слабо меняется.

Евро слабо растёт. Рубль почти стабилен в ожидании новых сигналов с мировых рынков и в преддверии заседания Банка России.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,2614 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 3,14 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 6,76 копейки и составил 100,5701 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 59,31 копейки, евро упал на 1,26 рубля.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, слабо укрепляется в паре с иеной на торгах в пятницу.