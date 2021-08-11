Цены на овощи «борщевого набора» в магазинах Североморска снизились, но замечания к порядку и чистоте в торговых залах остались

В повторном рейде общественного контроля по магазинам торговой сети «Дикси» и «Магнит» и Овощному базару во флотской столице приняли участие три руководителя: региональной общественной приёмной партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, руководитель Североморского местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и руководитель Североморского волонтёрского движения Алёна Адамсон.

Как и в ходе предыдущей проверки анализировались цены «борщевого набора»: картофеля, капусты, моркови, свеклы, устранение выявленных ранее недостатков по противопожарной безопасности, порядок и чистота в торговых залах.

Цены на овощи, как показали итоги проверки, снизились. Но, к сожалению, в магазине «Дикси», который находится на улице Советской, халатно отнеслись к устранению недостатков. Торговые залы магазина грязные, больше похожи на складские помещения.

Совершенно другую картину члены общественного контроля наблюдали в магазине «Магнит». Однако и здесь не был устранен недостаток по обеспечению противопожарной безопасности: запасной выход был закрыт.

Неплохо организована торговля на овощном базаре на улице Советская, где был представлен широкий ассортимент овощей, фруктов, и цены приемлемые.

По вскрытым недостаткам информация будет доведена не только до руководства торговых сетей, но и Роспотребнадзора, и противопожарного надзора.

В конечном итоге, основной «проверяющий» - покупатель, который проголосует своим кошельком и по ценам овощей, и по порядку в торговых залах.