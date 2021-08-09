Цены на овощи из «борщевого набора» снижаются

Губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве области сообщил, что, по данным совместных рейдов активистов «Народного контроля» и сотрудников регионального Министерства развития Арктики и экономики, цены на ряд продуктов так называемого «борщевого набора» в розничной торговле снизились. Так, свёкла подешевела на 15%, морковь на 7%, картофель на 5%.

«Это хороший показатель, я прошу эту ситуацию на контроле держать и работу продолжать. Это не значит, что мы вручную регулируем стоимость товаров. Но, по крайней мере, требуем от всех торговых сетей и поставщиков продукции, с одной стороны, качества, с другой – адекватных цен на самые необходимые продукты питания», - прокомментировал ситуацию глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению губернатора общественники и чиновники в течение двух недель провели 115 рейдов по продуктовым магазинам региона. С представителями торговых сетей велись переговоры об увеличении поставок продуктов питания в торговые точки муниципалитетов области.