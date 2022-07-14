Цены на прилавках региона: свежая белокочанная капуста и яблоки против моркови и пшена

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 июля текущего года отмечено наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 17,6%), яблоки (на 3,5), сахар-песок (на 2,0), вермишель (на 1,1), гречневую крупу (на 1,0), питьевое пастеризованное молоко (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период повышение цен наблюдалось на морковь (на 3,7%), пшено (на 3,4), шлифованный рис, репчатый лук (на 2,7), подсолнечное масло (на 2,5), мороженую неразделанную рыбу (на 2,3), поваренную пищевую соль (на 1,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.