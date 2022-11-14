Мурманская область вошла в число двадцати лучших по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион»В Мурманской области дорожники готовы к зиме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 17:00

Цены на продовольственные товары в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем в нашем регионе снизились в среднем на 0,2%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области индекс потребительских цен в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,8%, в том числе на продовольственные товары – 99,8%, непродовольственные товары – 99,6, услуги – 99,9%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,98%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем в нашем регионе снизились в среднем на 0,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце сентября 2022 года составила 6733,02 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,8%, с начала года увеличилась на 6,6%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,4%.

Цены и тарифы на услуги в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,1%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце сентября 2022 года составила 22998,35 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,2%, с начала года возросла на 8,2%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Получать зарплату по серым схемам согласны сегодня 39% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 61 копейку, доллар окреп на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Систему мониторинга уборки территорий Мурманской области (СМУТ) основательно доработали-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Евгений Никора: проект бюджета на 2023 год «осторожный, но скорее оптимистичный», а значит – реалистичный
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика