Цены на продовольственные товары в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем в нашем регионе снизились в среднем на 0,2%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области индекс потребительских цен в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,8%, в том числе на продовольственные товары – 99,8%, непродовольственные товары – 99,6, услуги – 99,9%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,98%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем в нашем регионе снизились в среднем на 0,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце сентября 2022 года составила 6733,02 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,8%, с начала года увеличилась на 6,6%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,4%.

Цены и тарифы на услуги в сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились в среднем на 0,1%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце сентября 2022 года составила 22998,35 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,2%, с начала года возросла на 8,2%.