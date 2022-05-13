Цены на свежую белокочанную капусту и мороженую неразделанную рыбу пошли вниз

В магазинах нашего региона с 30 апреля по 6 мая текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 5,6%), подсолнечное масло (на 3,6), вермишель (на 0,8), стерилизованное питьевое молоко (на 0,7), яблоки (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 6,7%), мороженую неразделанную рыбу (на 2,4), репчатый лук (на 1,7), шлифованный рис (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.