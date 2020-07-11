Проекты по «Комфортной среде обитания» Фонда «СУЭК-регионам» ждут ваших оценок!Ресурс реакторной установки атомохода «Ямал» продлён до 200 тысяч часов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.20 10:19

Цены на треску в магазинах Заполярья «кусаются»

В Мурманской области снизились оптовые цены на рыбопродукцию, поставляемую промышленными компаниями. Об этом сообщил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Однако розничные цены в супермаркетах остаются прежними, пишет «Российская газета».

По его словам, оптовая цена килограмма пикши снизилась до примерно до 90 рублей за килограмм, трески – приблизилась к 200 рублям, сельди – около 60 рублей за килограмм. Но розничная торговля «отразит» это снижение не раньше чем через три месяца.

«Вопрос в том, что торговые сети самостоятельно устанавливает цены и не желают терять прибыль, – подчеркнул Владимир Григорьев. – Они закладывают рентабельность на уровне 30 процентов, а сейчас она может достигнуть 50 процентов. По договорам они имеют право менять цены один раз в три месяца. Чтобы снизить цены в торговле, необходимо работать с торговыми сетями».

Проблема дороговизны рыбопродукции в Мурманской области существует многие годы и вызывает большое недовольство граждан. С 2014 года потребление рыбы в России снизилось приблизительно в два раза, отметил Анатолий Васильев, заведующий отделом экономики морской деятельности России в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН. Основная причина этого – дороговизна рыбопродукции в розничной торговле. Например, в октябре 2018 года килограмм замороженной обезглавленной трески в одной из мурманских торговых сетей стоил около 300 рублей. В марте 2019 эта же продукция в этой же торговой точке стоила уже 419 рублей, а сегодня – 438 рублей за килограмм. По сравнению с 2013 годом цены на рыбу выросли приблизительно втрое.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)11:35«Катись!». Художественный фильм (16+)13:20«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на репчатый лук не компенсирует рост стоимости яблок-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро потерял 14 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 318 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика