Цены нефть продолжили снижение, стоимость доллара к евро и иене несколько снижается

Нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов. Как пишет finmarket.ru, инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет «MarketWatch».

Одним из главных факторов для нефтяных трейдеров остаются перспективы спроса. В частности, рынки в среду ждут публикации протокола февральского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора по монетарной политике на фоне по-прежнему высокой инфляции.

В прошлом году ФРС поднимала ставку семь раз. В текущем ставка была повышена в феврале, а в марте рынки ждут нового повышения. Жёсткая политика регулятора усиливает опасения рецессии, что влияет на прогнозы нефтяного спроса.

«Ожидания более «ястребиных» действий ФРС продолжают расти, что оказывает сильное давление на рынок нефти. Но рынок, вероятно, претерпит заметный дефицит во втором полугодии, в результате цены могут выйти за пределы текущего диапазона», — цитирует агентство «Блумберг» главу отдела сырьевой стратегии «ING Groep NV» Уоррена Паттерсона.

Доллар США слабо менялся на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль демонстрирует незначительные колебания на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 75,15 рубля (+6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,3 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 7.55 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,1225 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подорожал на 7,5 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 8,5 копейки и составил 80,1875 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 26,29 копейки, евро - на 42,87 копейки.

Стоимость доллара к евро и иене несколько снижается, следует из данных торгов.