Цены промпроизводителей и пищевой продукции в апреле ускорили рост

Как сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат), цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале.

До этого цены промпроизводителей снижались на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре. Ранее они росли на 0,9% в октябре прошлого года, на 0,5% в сентябре, на 1,1% в августе и на 0,9% в июле.

Динамика цен производителей в апреле значительно превысила ожидания рынка: опрошенные «Интерфаксом» в начале мая аналитики прогнозировали рост на 0,1%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле подскочили на 32,0% месяц к месяцу (в марте - рост на 4,7%). В сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 56% (месяцем ранее - плюс 7,5%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в апреле относительно предыдущего месяца повысились на 1,5% (месяцем ранее - также на 1,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром в апреле по сравнению с предыдущим месяцем цены понизились на 0,3% после роста на 1,5% в марте. Цены на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в апреле, как и ранее в марте, оставались стабильными.

По данным Росстата, производители пищевой продукции в апреле 2026 года по сравнению с мартом повысили цены на свою продукцию на 0,6%.

В марте по сравнению с февралем цены снижались на 0,1%, в феврале по сравнению с январем - на 1%, в январе по сравнению с декабрем 2025 года - не изменились.

Тем не менее апрельские цены были на 0,3% ниже, чем в начале года, и на 1% - чем в апреле прошлого года.