Цены растут повышенными темпами: рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг

В январе инфляция в нашем регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,87%) и в целом по стране (9,92%). Основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей товаров, а также индексация тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги.

По данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в январе 2025 года повысилась до 8,90% после 8,15% в предыдущем месяце.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, инфляция в нашем регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,87%) и в целом по стране (9,92%). Основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей товаров, а также индексация тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги.

Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Инфляция 8,54 8,60 7,92 8,15 8,90 Базовая инфляция 7,86 7,83 7,13 7,44 8,67 Прирост цен на Продовольственные товары 9,20 9,45 10,12 11,55 11,86 из них: - плодоовощная продукция 13,91 15,05 17,32 21,95 19,37 Непродовольственные товары 5,66 5,29 3,75 4,52 5,99 Услуги 11,76 12,13 11,13 9,34 9,60 из них: - ЖКХ 9,31 8,71 7,99 7,81 10,03 - пассажирский транспорт 20,13 20,75 8,16 2,38 -4,83

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В январе цены на продовольствие в годовом выражении выросли на 11,86% после 11,55% в предыдущем месяце.

У производителей и переработчиков молока увеличились затраты на оплату труда, коммунальные услуги, корма для животных и логистику. При этом высокий спрос позволял им переносить возросшие издержки в цены товаров. В результате годовой рост цен на сметану, молоко и сыр ускорился. По тем же причинам мясопродукты стали дорожать в годовом сопоставлении быстрее, чем в декабре.

Себестоимость вылова и переработки рыбы увеличилась. Как результат – цены на рыбопродукты в январе росли быстрее в годовом выражении, чем месяцем ранее. Дополнительной причиной ускорения роста цен стало снижение объемов вылова и переработки рыбы.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе ускорился до 5,99% после 4,52% в предыдущем месяце.

Основной вклад внесла динамика цен на легковые автомобили. Цены на них в январе в годовом сопоставлении снижались медленнее, чем в предыдущем месяце, в том числе из-за повышения утилизационного сбора.

Услуги

В январе годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 9,60% после 9,34% в предыдущем месяце.

С 1 января в регионе были повышены взносы на капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах. Это привело к тому, что цены на жилищно-коммунальные услуги росли в годовом выражении быстрее, чем в декабре. Предыдущая индексация взносов на капитальный ремонт была проведена в декабре 2023 года.

Инфляция в России

В России в январе цены выросли меньше с исключением сезонности, чем в декабре. Снизились и устойчивые темпы роста цен. Но снижение произошло с очень высокой точки, и месячный прирост цен остается ещё значительным. Годовая инфляция увеличилась до 9,92% (в декабре – 9,52%). Заметно ускорился рост цен на услуги. Годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары почти не изменились.

Цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.