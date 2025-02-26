Цены растут повышенными темпами: рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг
По данным Росстата, годовая инфляция в Мурманской области в январе 2025 года повысилась до 8,90% после 8,15% в предыдущем месяце.
Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, инфляция в нашем регионе была ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (9,87%) и в целом по стране (9,92%). Основные причины ускорения роста цен в регионе – увеличение издержек производителей товаров, а также индексация тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги.
Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Сентябрь
2024
|
Октябрь 2024
|
Ноябрь
2024
|
Декабрь
2024
|
Январь 2025
|
Инфляция
|
8,54
|
8,60
|
7,92
|
8,15
|
8,90
|
Базовая инфляция
|
7,86
|
7,83
|
7,13
|
7,44
|
8,67
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
9,20
|
9,45
|
10,12
|
11,55
|
11,86
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
13,91
|
15,05
|
17,32
|
21,95
|
19,37
|
Непродовольственные товары
|
5,66
|
5,29
|
3,75
|
4,52
|
5,99
|
Услуги
|
11,76
|
12,13
|
11,13
|
9,34
|
9,60
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
9,31
|
8,71
|
7,99
|
7,81
|
10,03
|
- пассажирский транспорт
|
20,13
|
20,75
|
8,16
|
2,38
|
-4,83
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В январе цены на продовольствие в годовом выражении выросли на 11,86% после 11,55% в предыдущем месяце.
У производителей и переработчиков молока увеличились затраты на оплату труда, коммунальные услуги, корма для животных и логистику. При этом высокий спрос позволял им переносить возросшие издержки в цены товаров. В результате годовой рост цен на сметану, молоко и сыр ускорился. По тем же причинам мясопродукты стали дорожать в годовом сопоставлении быстрее, чем в декабре.
Себестоимость вылова и переработки рыбы увеличилась. Как результат – цены на рыбопродукты в январе росли быстрее в годовом выражении, чем месяцем ранее. Дополнительной причиной ускорения роста цен стало снижение объемов вылова и переработки рыбы.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе ускорился до 5,99% после 4,52% в предыдущем месяце.
Основной вклад внесла динамика цен на легковые автомобили. Цены на них в январе в годовом сопоставлении снижались медленнее, чем в предыдущем месяце, в том числе из-за повышения утилизационного сбора.
Услуги
В январе годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 9,60% после 9,34% в предыдущем месяце.
С 1 января в регионе были повышены взносы на капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах. Это привело к тому, что цены на жилищно-коммунальные услуги росли в годовом выражении быстрее, чем в декабре. Предыдущая индексация взносов на капитальный ремонт была проведена в декабре 2023 года.
Инфляция в России
В России в январе цены выросли меньше с исключением сезонности, чем в декабре. Снизились и устойчивые темпы роста цен. Но снижение произошло с очень высокой точки, и месячный прирост цен остается ещё значительным. Годовая инфляция увеличилась до 9,92% (в декабре – 9,52%). Заметно ускорился рост цен на услуги. Годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары почти не изменились.
Цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.