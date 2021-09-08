Цены в аптеке на жизненно важные лекарства под контролем регионального комитета по тарифному регулированию

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области провёл плановую проверку в отношении мурманского филиала непубличного акционерного общества «Медико-фармацевтическая компания Северо-Запад». Проверка длилась с 23 августа по 3 сентября, включала в себя как работу с документами, так и выездные мероприятия.

Правительством Мурманской области установлены предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Комитет по тарифному регулированию Мурманской области со своей стороны контролирует соблюдение обязательных требований законодательства в сфере государственного регулирования цен на территории Мурманской области.

Плановая проверка Мурманского филиала непубличного акционерного общества «Медико-фармацевтическая компания Северо-Запад» показала, что предельные оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяются в установленных размерах.