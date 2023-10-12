Цены в магазинах радуют и огорчают: картофель подешевел, а соль подорожала

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 3 по 9 октября 2023 года снижение цен отмечено на картофель (на 2,2%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,5), сливочное масло, вермишель (на 1,4), свежую белокочанную капусту (на 1,0), яблоки (на 0,7%).

За этот же период выросли цены на пищевую поваренную соль (на 1,7%), морковь (на 1,5), чёрный байховый чай (на 1,2), охлаждённые и мороженые куры (на 1,1), пшено (на 0,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

Как сообщает Росстат, цены на плодоовощную продукцию со 2 по 9 октября текущего года снизились в среднем на 0,2%. В том числе на прошедшей неделе цены на огурцы снизились на 4,2%, яблоки - 2,6%, картофель - 2,5%, капусту белокочанную - 2,3%, морковь - 1,9%, свеклу столовую - 1,0%.

В то же время цены на помидоры выросли на 7,0%, бананы - на 2,7%, лук репчатый - на 0,1%.

Снизились цены: на консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную и макаронные изделия - на 0,2%.

Как отмечает федеральное статистическое ведомство, за период с 3 по 9 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,24%. С начала октября цены выросли на 0,3%, с начала года - на 4,91%. Среднесуточный прирост цен с начала октября составил 0,033%.