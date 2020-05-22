Мурманская область. Арктика (16+)22.05.20 12:30
Цены в магазинах региона: что-то подорожало, что-то стало дешевле
Как сообщает Мурманскстат, с 13 по 18 мая текущего года отмечено снижение цен на куриные яйца (на 2,8%), репчатый лук (на 2,6), белокочанную капусту (на 1,2), пшено (на 1,2), мороженую и охлаждённую куру (на 0,9), морковь (на 0,9%).
Подорожали чёрный байховый чай (на 1,1%), пастеризованное молоко (на 0,8), яблоки (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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