Цены в магазинах региона: что-то подорожало, что-то стало дешевле

Как сообщает Мурманскстат, с 13 по 18 мая текущего года отмечено снижение цен на куриные яйца (на 2,8%), репчатый лук (на 2,6), белокочанную капусту (на 1,2), пшено (на 1,2), мороженую и охлаждённую куру (на 0,9), морковь (на 0,9%).

Подорожали чёрный байховый чай (на 1,1%), пастеризованное молоко (на 0,8), яблоки (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.