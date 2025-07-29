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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 15:00

Цены в Мурманской области в июне росли умеренно

В июне рост цен затронул в основном товары непродовольственного сегмента, тогда как цены на продовольствие и услуги оставались на уровне прошлого месяца. Пятый месяц подряд дешевели яйца – благодаря наращиванию отечественного производства за год цены на них снизились почти на четверть.

Цены в Мурманской области, по данным Росстата, в июне 2025 года выросли на 0,11% к маю – это меньше, чем в целом по стране (0,20%). Годовая инфляция практически не изменилась и составила 9,27%, что также ниже общероссийского показателя (9,40%).

В июне рост цен затронул в основном товары непродовольственного сегмента, тогда как цены на продовольствие и услуги оставались на уровне прошлого месяца. Пятый месяц подряд дешевели яйца – благодаря наращиванию отечественного производства за год цены на них снизились почти на четверть. Также подешевели услуги зарубежного туризма – отдыху в странах Азии, Египте и ОАЭ жители региона предпочитали другие направления. При этом Мурманская область остается одним из популярных маршрутов на рынке внутреннего туризма, поэтому в регионе стали дороже санаторно-оздоровительные услуги.

Выросли в цене мебель, парфюмерия и косметика: производители и поставщики этих товаров перекладывали в цены возросшие издержки на сырье, материалы и доставку. Вместе с тем из-за укрепления рубля и охлаждения потребительского кредитования дешевели компьютеры, телевизоры и бытовая техника (наглядно на инфографике). 

«Под влиянием высокой ключевой ставки внутренний спрос в целом по стране постепенно снижается, и цены растут медленнее, некоторые товары дешевеют. Тем не менее годовая инфляция в июне всё ещё значительно превышала целевой показатель. Банк России намерен вернуть её к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем. Для этого ставки в экономике должны оставаться достаточно высокими продолжительное время», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина. 

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