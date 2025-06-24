Цены в Мурманской области в мае выросли меньше, чем в целом по стране

По данным Росстата, прирост цен в Мурманской области в мае к апрелю составил 0,27%. При этом годовая инфляция в мае 2025 года снизилась до 9,24%, что ниже общероссийского показателя (9,88%).

По данным Росстата, прирост цен в Мурманской области в мае к апрелю составил 0,27%. При этом годовая инфляция в мае 2025 года снизилась до 9,24%, что ниже общероссийского показателя (9,88%).

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, цены на продовольствие в целом за месяц практически не изменились. Из подорожавших продуктов – сыр, мясная и рыбная продукция. Основная причина – рост затрат производителей и поставщиков на сырье, логистику и зарплаты работникам. Однако при этом продолжили дешеветь яйца, предложение которых увеличилось благодаря росту их производства в стране, а также овощи и фрукты – огурцы, помидоры, перец и апельсины. Это связано с сезонностью: в мае расходы производителей овощей на отопление и освещение теплиц снижаются. Кроме того, стоимость импортных поставок снизилась из-за укрепления рубля.

Подешевели также некоторые зависимые от импорта промтовары, в том числе и по причине снижения спроса из-за охлаждения кредитования. Так, в мае снизились цены на телевизоры, смартфоны, электронику и бытовую технику.

Услуги в регионе подорожали. Заметнее всего выросли цены на зарубежный отдых из-за увеличения спроса, в частности на путевки в страны Закавказья и Турцию. Вместе с тем санаторно-оздоровительные услуги подешевели после завершения зимнего горнолыжного сезона в регионе и снижения спроса (более подробно об инфляции в Мурманской области на инфографике и диаграммах Банка России).

«Цены в Мурманской области в мае выросли меньше, чем в целом по России. Однако в стране спрос хотя и охлаждается, но всё ещё опережает рост предложения. Для снижения инфляции регулятор продолжит ограничивать спрос с помощью ключевой ставки. Это означает, что процентные ставки по депозитам и кредитам останутся высокими достаточно долгое время. По прогнозу Банка России, инфляция достигнет 4% в 2026 году», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.